Bmw M3 e M4, con accessori Performance ancora più sportive

Un'intera gamma di accessori per le nuove Bmw M3 e M4. La serie è stata sviluppata sulla base dell'esperienza maturata sulle piste di tutto il mondo e delle ampie conoscenze nel motorsport. I componenti, che sono stati specificamente allineati al carattere della nuova M3 Sedan e della nuova M4 Coupé, affinano ulteriormente il loro aspetto estremamente sportivo. Inoltre, per la maggior parte, soddisfano anche i requisiti funzionali in termini di costruzione leggera e aerodinamica, migliorando così notevolmente le caratteristiche di entrambi i modelli ad alte prestazioni. Si comincia dal sistema silenziatore M Performance in titanio con controllo delle alette, sviluppato specificamente per i modelli M e basato sull'esperienza acquisita dalle corse automobilistiche. Il suono è simile a quello di un veicolo motorsport ed è stato adattato ai singoli programmi di guida. Le quattro finiture in titanio, rivestite in ceramica, conferiscono un aspetto ancora più sportivo. Nella lista di accessori spiccano anche la sospensione sportiva M Performance che è stata sviluppata e messa a punto su vari circuiti ed è anche direttamente associata alle competizioni automobilistiche. Il conducente beneficia di un baricentro inferiore, un movimento di rotolamento ridotto e velocità di sterzata ancora più elevate. Oltre ad una maggiore dinamica, l'abbassamento migliora anche l'aspetto sportivo.



Derivate direttamente dal Motorsport sono anche le pastiglie freno sportive M Performance che garantiscono distanze di frenata più brevi, migliori caratteristiche di risposta ed elevata resistenza termica. Al momento del lancio sul mercato, la gamma di M Performance Parts per la nuova M3 Sedan e la nuova M4 Coupé comprende due set completi di ruote estive. Entry level è la ruota forgiata 963M in Frozen Gunmetal Grey con scritte M Performance e pneumatici misti, 19 pollici nella parte anteriore e 20 pollici nella parte posteriore. Punto forte della gamma di ruote per l'estate è la BMW M Performance ruota forgiata 1000M in Bronzo Oro opaco o Jet-Nero opaco con scritta M Performance.



Le ruote sono disponibili esclusivamente da M Performance Parts nelle dimensioni da 20 pollici nella parte anteriore e 21 pollici nella parte posteriore. M Performance Parts offre anche la ruota invernale 829M da 19 pollici con catena da neve per una guida sicura su neve e ghiaccio. Gli ingredienti 'speciali' per gli interni sono invece carbonio e Alcantara. Il volante M Performance Pro, per esempio, è caratterizzato dall'utilizzo del materiale Alcantara, molto diffuso nelle competizioni motoristiche anche per le sue proprietà di grip.