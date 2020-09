Bosch fornirà parti e motori elettrici a bolidi ibridi LMDh

Bosch svolgerà un ruolo primario nel programma LMDh (Le Mans Daytona hybrid) che porterà nel 2022 ad una nuova generazione di auto da competizione, destinate a competere nelle gara del WeatherTech SportsCar Championship (IMSA) e FIA World Endurance Championship (WEC). Queste inedite vetture ibride saranno sviluppate su una nuova piattaforma comune di cui Bosch Motorsport sarà fornitore esclusivo di diversi componenti ad alta tecnologia - come il motore elettrico, l'inverter, la centralina elettronica e il sistema brake by wire - e della relativa integrazione dei sistemi. A Bosch è stata inoltre affidata la responsabilità del software di gestione intelligente dell'alimentazione ibrida che controlla la distribuzione della coppia fra motore a benzina, unità elettrica e sistema brake-by-wire, in base alla richiesta del pilota. Bosch Motorsport collaborerà strettamente con due partner, Williams Advanced Engineering e Xtrac a cui sono stati affidati rispettivamente il sistema di gestione della batteria e la trasmissione. Il telaio sarà invece fornito da Dallara, Ligier, Multimatic ed Oreca. ''Con i nostri componenti daremo un importante contributo alla nuova categoria di competizioni - ha commentato Klaus Boettcher, vice president di Bosch Motorsport - Siamo particolarmente orgogliosi che ACO e IMSA ci abbiano affidato la responsabilità dell'integrazione dei sistemi. Per noi si tratta di un'ulteriore conferma del valore dei tanti anni di esperienza e competenza nel settore motorsport''. Nei suoi oltre 117 anni di storia Bosch Motorsport ha già contribuito ad un lunghissimo elenco di vittorie leggendarie. E oggi - con grande passione ed esperienza - sviluppa e vende componenti e sistemi elettronici completi per veicoli da corsa che gareggiano nei campionati di Formula 1, WEC, WRC, NASCAR, IMSA.