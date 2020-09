FAW creerà un centro collaudo auto intelligenti

FAW Group, il principale costruttore automobilistico cinese, aprirà, entro la fine del mese, una base di collaudo per i veicoli connessi intelligenti a Changchun, capoluogo della provincia nord-orientale di Jilin, dove ha sede la società.

Con un investimento complessivo di 2 miliardi di yuan (circa 296 milioni di dollari), la struttura coperta dal segnale 5G vanta 10,5 chilometri di strade appena rifatte con una rete intelligente di telecamere ad alta definizione e radar a onde millimetriche per collaudare le vetture.

Il FAW Group fornirà al centro 20 veicoli intelligenti come il modello Hongqi L4, vetture per la distribuzione automatica e carrelli per la pulizia, tutti a guida autonoma.