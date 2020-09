Ford SYNC, nuova generazione al debutto su Mach-e

Gli automobilisti pensano di conoscere bene la loro auto ma quanto, invece, l'auto conosce il guidatore? Presto gli automobilisti potranno ricevere indicazioni dalla loro auto per fare una telefonata, allenarsi nel loro momento ideale o fermarsi al bar preferito, se queste attività fanno parte della loro normale routine.Al debutto su Mustang Mach-E, il suv elettrico con il cuore Mustang, la tecnologia Ford SYNC di nuova generazione impara dai comportamenti del guidatore per elaborare e fornire suggerimenti intelligenti e personalizzati. Combinando il riconoscimento vocale conversazionale, con i risultati di ricerca su Internet e il machine-learning, il Ford SYNC di nuova generazione fornisce suggerimenti tempestivi che consentono di risparmiare tempo sulla base delle esperienze precedenti.Ford ha presentato il suo nuovo sistema di comunicazione e intrattenimento in Europa, per la prima volta, attraverso un evento virtuale, durante il quale è stata anche rivelata una nuova funzionalità che consente ai proprietari di personalizzare l'auto ancora prima di sedersi alla guida. Il codice del Ford SYNC di nuova generazione è stato elaborato da zero per portare la filosofia human centric design direttamente al cuore dell'esperienza del conducente. Consente di personalizzare più di 80 impostazioni del veicolo nella Mustang Mach-E. Il sistema può identificare i singoli conducenti tramite il loro smartphone o portachiavi e applicare le loro impostazioni mentre si avvicinano al veicolo. Utilizza inoltre un algoritmo di machine-learning per comprendere meglio, nel tempo, le abitudini dei conducenti e personalizzare ulteriormente la loro esperienza.All'interno di Mustang Mach-E, il sistema Ford SYNC di nuova generazione è dotato di un display touch full HD da 15,5''. La console ampia e intuitiva, è semplice da leggere in modo immediato.Inoltre, con Mustang Mach-E, i proprietari saranno in grado di preconfigurare molte delle caratteristiche del loro nuovo veicolo prima della consegna. Remote Vehicle Setup è una nuova funzionalità che consente di creare un profilo personalizzato, salvare luoghi quali l'ufficio o il supermercato e, per una maggiore tranquillità, identificare le stazioni di ricarica nelle vicinanze.La configurazione avviene online o con FordPass, l'app per smartphone dei proprietari di veicoli Ford, per preconfigurare alcune impostazioni, tra le quali gli orari di partenza giornalieri, le opzioni di comfort preferite dell'abitacolo, i livelli di carica della batteria e altre opzioni. Anche le modalità di guida di Mustang Mach-E possono essere personalizzate, scegliendo tra Active, Whisper o Untamed.



Il Ford SYNC di nuova generazione offre un riconoscimento vocale conversazionale avanzato che consente ai conducenti di concentrarsi sulla guida, invece, di ricordare i comandi impostati. Apple CarPlay e Android Auto sono entrambi preinstallati senza costi aggiuntivi e ora. Con il SYNC di nuova generazione si aumenta la sicurezza sulla strada per i conducenti di veicoli elettrici, consigliando dove e quando ricaricare durante i viaggi, oltre a fornire accesso alla disponibilità e ai prezzi delle stazioni di ricarica in tempo reale.