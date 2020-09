Nokian Tyres, nuovo all-season è Seasonproof

Una nuova gamma di pneumatici all-season firmati Nokian Tyres. Il produttore scandinavo ha presentato oggi il nuovo Nokian Seasonproof per auto, SUV e crossover, pensato appositamente per gli automobilisti che chiedono affidabilità e massima sicurezza tanto nelle giornate invernali quanto in estate, senza per forza cambiare prenumatici sulla propria vettura. "L'incertezza causata dal cambiamento improvviso delle condizioni di guida e la preoccupazione per le condizioni meteorologiche imprevedibili durante tutto l'anno - fanno sapere da Nokian Tyres - sta aumentando l'interesse per il segmento degli pneumatici all-season. La crescente necessità di maggiore sicurezza in condizioni inaspettate di bagnato e neve, anche fuori stagione, è uno dei motivi principali per cui un numero crescente di veicoli europei viene dotato di pneumatici in grado di sopportare tutte le condizioni meteorologiche".

Secondo una recente indagine del produttore scandinavo sugli pneumatici all-season, gli automobilisti europei apprezzano particolarmente la sicurezza in ogni tipo di condizione meteorologica durante tutto l'anno. Anche l'aderenza e la maneggevolezza, con una buona resistenza all'usura e allo strappo, e le proprietà di sicurezza in inverno in condizioni mutevoli sono state indicate tra le caratteristiche più rilevanti. Oltre alle proprietà più importanti degli pneumatici, sono state ritenute essenziali la praticità e la flessibilità nella guida con un solo treno di pneumatici. "La sicurezza è sempre al primo posto nella nostra filosofia di sviluppo del prodotto - ha affermato Marko Rantonen, Development Manager di Nokian Tyres - e il nuovo Nokian Seasonproof è sviluppato per soddisfare le esigenze degli automobilisti dell'Europa centrale e progettato per essere flessibile e adattabile alle condizioni meteorologiche sia invernali che estive. Abbiamo un nuovo design del battistrada realizzato su misura per un uso ottimale durante tutto l'anno e innovazioni per garantire la massima sicurezza, un'eccellente durata e una bassa resistenza al rotolamento".



Tutte le misure degli pneumatici hanno il simbolo del fiocco di neve, che indica che lo pneumatico è stato ufficialmente approvato per l'uso invernale. La gamma di prodotti offre dimensioni adatte ad autovetture, SUV e CUV con una selezione di 64 prodotti da 14 a 19 pollici, con valutazioni di velocità di T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h). Undici misure selezionate saranno disponibili nell'autunno 2020 e il resto della selezione verrà lanciato sul mercato all'inizio del 2021.