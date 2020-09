Cina: camion senza pilota in miniera con il %5G

Due mezzi di trasporto pesante senza pilota impiegati nel settore minerario dotati della rete 5G sono entrati in servizio nella provincia del Gansu, in Cina nord-occidentale.

I camion, prodotti in collaborazione tra la filiale in Gansu di China Mobile e il Jiuquan Iron & Steel Group, sono utilizzati in un sito minerario di calcare.

La miniera si trova a 45 chilometri a sud-ovest della città di Jiayuguan in Gansu, in una regione montuosa posta ad un'altitudine di circa 3.400 metri sul livello del mare.

Attraverso la rete 5G, la perforatrice può essere azionata da remoto ed è possibile attivare la guida automatica dei camion.

(ANSA-XINHUA).