Ford Transit Nugget, tetto basculante anche per il 'lungo'

Un tetto basculante anche per la versione 'lunga' di Ford Transit Custom Nugget. Ford ha infatti introdotto l'opzione del tetto inclinabile anche per il modello a passo lungo del van dedicato al tempo libero e al campeggio.



La nuova variante offre un'altezza del tetto inferiore per comodità in movimento pur mantenendo lo spazio interno. Un altro vantaggio del tetto basculante è che permette un più facile accesso al parcheggio ad altezza limitata e campeggio. Pensato proprio per il furgone a passo lungo Transit Custom, il tetto basculante Transit Nugget Plus è stato sviluppato in collaborazione con gli specialisti di camper Westfalia.



All'interno del Transit un allestimento da campeggio completamente equipaggiato, con tanto di un WC integrato, lavabo e spazio interno aggiuntivo. Abbastanza leggero per un semplice funzionamento manuale, il tetto basculante si espande per fornire una zona notte contenente un letto matrimoniale.

Una volta sollevato automaticamente e fissato in posizione, il tetto basculante crea fino a 2,4 metri di di spazio in altezza all'interno, mentre un grande lunotto posteriore e due finestrini laterali consentono l'ingresso della luce nella cabina. La zona notte al piano superiore dispone anche di prese d'aria laterali e luci di lettura a LED di serie, mentre il letto matrimoniale può anche essere ripiegato per ottenere più spazio interno durante il giorno. Oltre alla zona notte sul tetto, il Nugget Plus ha la stessa impostazione a L come la variante a tetto alto ma rigido. I servizi includono un angolo cottura, soggiorno e zona pranzo che può convertire in tre posti a sedere quando in movimento e lavabo pieghevole. Due serbatoi a bordo da 42 litri forniscono acqua dolce e acque reflue. Il Ford Transit Custom Nugget Plus viene fornito anche con internet ad alta velocità come standard tramite il modem Fordpass Connec