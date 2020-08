Opel Corsa-e, elettrica e per tutti con tecnologie al top

Con quasi 14 milioni di unità vendute dal 1982, Opel Corsa rappresenta una vera e propria icona del marchio tedesco. La nuova generazione, la sesta, è la più innovativa con le sue tecnologie avanzate. E' più bassa e con una linea più sportiva ed è anche la prima a offrire una versione totalmente elettrica. La nuova Opel Corsa-e, con i suoi 337 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, è perfetta per essere utilizzata tutti i giorni e la sua batteria da 50 kWh può essere ricaricata fino all'80% della sua capacità in soli 30 minuti. Tre le modalità di guida: Normal, Eco e Sport per prediligere la massima efficienza o dinamismo e sportività, in base alle condizioni. Con una potenza di 100 kW e una coppia istantanea massima di 260 Nm, infatti, Opel Corsa-e spicca per reattività, agilità e dinamismo, passando da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi. Numeri da vera sportiva. Un'indole, questa, sottolineata anche dal design, che conserva le dimensioni compatte delle generazioni precedenti, con una lunghezza di 4,06 metri, e una linea del tetto che richiama quella di una coupé.



Il posto guida è stato abbassato di 28 mm, con uno spostamento del baricentro che va a tutto vantaggio di maneggevolezza e caratteristiche dinamiche. Su nuova Opel Corsa-e debuttano tecnologie e sistemi di assistenza alla guida solitamente presenti in segmenti di mercato superiori, come i fari anteriori adattivi Intellilux LED matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e che Opel mette a disposizione del grande pubblico per la prima volta nella categoria delle piccole. Gli otto moduli a LED sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano automaticamente e continuamente il fascio di luce in base al traffico e all'ambiente circostante.



Ma anche l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, attivo tra i 5 e gli 85 km/h, il riconoscimento cartelli stradali, il Cruise control basato su radar e il sistema di protezione della fiancata Flank guard basato su sensori, entrambi offerti in opzione. Ma non è tutto, sono disponibili anche il sistema di mantenimento della corsia di marcia e quello di centraggio, l'allerta angolo cieco laterale, la retrocamera con visione a 180 gradi e diversi sistemi di assistenza al parcheggio. Con il nuovo infotainment, inoltre, Corsa e i suoi passeggeri possono viaggiare sempre connessi. Il Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10 pollici offrono anche il nuovo servizio telematico 'OpelConnect', con funzioni utili per la vita di tutti i giorni come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza ecall.