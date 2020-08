Mercedes MO360, sistema ecodigitale per migliorare produzione

Il Mercedes-Benz MO360 è un ecosistema di produzione digitale che offre una maggiore efficienza attraverso nuove applicazioni e facilita la produzione globale in rete in tempo reale Mercedes-Benz Cars Operations 360 (MO360) rende la produzione di veicoli complessi completamente trasparente ed efficiente possibile. Il nuovo ecosistema digitale comprende una famiglia di applicazioni software che sono collegate da interfacce comuni e interfacce utente standardizzate e supportano la produzione globale di veicoli Mercedes-Benz Cars con dati in tempo reale. Grandi parti di MO360 sono già utilizzate in più di 30 stabilimenti in tutto il mondo. Gli impianti in rete forniscono dati a cui le applicazioni MO360 accedono. Ulteriori applicazioni di supporto digitale per i dipendenti di produzione di Mercedes-Benz Cars vengono gradualmente integrate in MO360. MO360 combina strumenti di efficienza e qualità in un'unica unità funzionale per la massima trasparenza nella produzione automobilistica altamente digitalizzata. Nella nuova Factory 56 di Sindelfingen - la casa di Classe S che a settembre verrà aperta anche nell'area interessata adesso dai lavori di ampliamento -, per la prima volta, l'ecosistema digitale viene sfruttato appieno.



Serve quindi da modello per tutti gli stabilimenti dell'intera rete di produzione di Mercedes-Benz Cars. ''Con MO360, Mercedes-Benz sta ponendo pietre miliari nella produzione digitale. Il nuovo ecosistema rende la produzione ancora più trasparente, ottimizza i processi e consente una rete continua di processi precedentemente separati per renderli ancora più efficienti nel loro insieme'', afferma Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG, responsabile produzione e fornitura. Gestione della catena. Con MO360, la casa automobilistica utilizza analisi dei big data all'avanguardia e utilizza anche metodi di intelligenza artificiale nella produzione. ''Grazie a processi migliorati, disponibilità completa dei dati e decisioni rapide basate su dati in tempo reale, aumenteremo l'efficienza della produzione di oltre il 15% entro il 2022. Garantiamo il supporto digitale completo per ogni dipendente della produzione''.MO360 integra le informazioni dai più importanti processi di produzione e dai sistemi IT di oltre 30 stabilimenti di autovetture Mercedes-Benz in tutto il mondo e riunisce importanti applicazioni software.



Ad esempio, ottimizza in modo significativo il controllo della produzione basato su cifre chiave. D'altra parte, fornisce ad ogni dipendente informazioni individuali e istruzioni di lavoro in base alle sue esigenze in tempo reale. Il prerequisito per la trasparenza di tutti i processi di produzione e il monitoraggio del sistema, nonché l'accesso in tempo reale, è che tutti gli elementi del sistema parlino la stessa lingua. Mercedes-Benz garantisce questo attraverso l'uso costante e mondiale del software di controllo "Integra": dal livello dei sensori sulle singole macchine alla gestione della produzione e anche in collaborazione con tutti i fornitori e partner di sistema. Le soluzioni cloud all'avanguardia offrono scalabilità e consentono un'elaborazione estesa dei big data. Tutto ciò rende MO360 l'ecosistema principale delle operazioni automobilistiche Mercedes-Benz. È anche il nuovo punto di riferimento per la produzione automobilistica altamente digitalizzata.