Bluelink, nuovi servizi telematici Hyundai: anteprima su i30

Passi in avanti per la tecnologia di Hyundai. La casa sta migliorando l'esperienza di guida attraverso la connettività offerta dai servizi telematici Bluelink con una gamma di nuove funzionalità e un'interfaccia utente perfezionata. Nuova i30 sarà il primo modello del brand a essere equipaggiato con questo servizio. Bluelink di Hyundai combina tecnologie automobilistiche e soluzioni IT intelligenti con l'obiettivo di offrire maggior comfort, sicurezza e praticità di guida. In aggiunta a un'interfaccia utente perfezionata, la versione migliorata di Bluelink offre una gamma di nuovi vantaggi e servizi per i clienti Hyundai, tra cui Connected Routing, Last Mile Navigation, informazioni in tempo reale sui parcheggi e una nuova funzionalità legata al profilo utente. L'aggiornata versione di Bluelink è dotata di una nuova interfaccia utente (UI) con schermo nero e icone blu che mostrano l'orario, il meteo e - se selezionata dall'utente - la mappa impostata con il navigatore.La mappa UI offre ora la possibilità di scegliere tra tre combinazioni di colori e una modalità notturna migliorata che mostra una serie di informazioni basate sul GPS per aiutare i conducenti, inclusa la velocità di marcia del veicolo e informazioni riguardanti la densità del traffico.Per un'esperienza di guida più rilassata, gli utenti possono anche selezionare diversi ambienti acustici chiamati Sounds of Nature.Tra le funzioni, oltre al Connected Routing e al Last Mile Navigation, per la navigazione, sono disponibili anche il Live Parking Information su parcheggi disponibili in 43 paesi, incluse tutte le città principali.Gli sviluppatori di Hyundai hanno aggiornato il database dei punti di interesse (POI) in modo che gli utenti possano attingere dalla selezione di qualità relativa ai ristoranti La Liste; disponibili anche la funzione autovelox e quella meteo. A partire dall'autunno, i clienti di modelli Hyundai già equipaggiati con Bluelink potranno visitare il proprio showroom Hyundai certificato di riferimento per ricevere un aggiornamento del software, in modo da poter usufruire dei nuovi servizi.