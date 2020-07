Mercedes, app EQ Ready per orientarsi verso auto elettrica

Un'auto elettrica o un'ibrida plug-in è adatta alla mia vita di tutti i giorni? La risposta la fornisce l'app EQ Ready, capace di aiutare il singolo guidatore a capire se il passaggio alla trazione elettrica è fattibile, attraverso l'analisi del suo comportamento di guida personale.



Dalla sua introduzione tre anni fa l'app è stata utilizzata più di 1,6 milioni di volte. Ora è disponibile la versione aggiornata, che offre nuove funzioni come la "sfida di 7 giorni", la simulazione di ricarica virtuale e un'esperienza migliorata per l'utente, grazie al nuovo design.Dopo aver avviato l'app inizia la "sfida di 7 giorni" nella quale si analizzano i tragitti quotidiani dell'utente, con il suo consenso. In questo caso si applica il principio dell'autodeterminazione: i dati personalizzati vengono raccolti soltanto previo consenso esplicito da parte dell'utente. Al termine dei 7 giorni l'app, sulla base delle abitudini di mobilità individuali, mostra se l'utente è pronto per un modello ibrido plug-in o un'auto elettrica di Mercedes-Benz. Durante la sfida vengono visualizzate all'utente ogni giorno informazioni aggiornate sui suoi tragitti e sulla mobilità elettrica di Mercedes-Benz.Inoltre l'app EQ Ready può calcolare in anticipo i tragitti insieme al relativo fabbisogno energetico e ai consumi specifici. L'energia richiesta per il tragitto inserito si ricava dalle analisi del percorso da parte di fornitori di dati sul traffico e dai profili di velocità risultanti. Inoltre vengono visualizzate tutte le possibilità di ricarica presenti lungo il tragitto. Sulla base dei circa 1,6 milioni di tragitti finora analizzati in forma anonima è stata calcolata la loro lunghezza media. Risulta che il 90% di tutti i tragitti è inferiore ai 50 chilometri e il 96% di tutti i tragitti è inferiore ai 100 chilometri. La distanza media di ciascun tragitto degli utenti varia da un mercato all'altro. Il risultato è significativo e mostra che il 90% dei tragitti calcolati potrebbe essere percorso con la sola modalità elettrica a bordo degli attuali modelli ibridi plug-in di Mercedes-Benz.L'app verifica se le destinazioni dell'utente possono essere raggiunte anche con la trazione elettrica, ma non solo: lo informa ogni giorno sul fabbisogno elettrico e sulle infrastrutture di ricarica disponibili lungo i suoi tragitti.



Inoltre l'utente ha la possibilità di simulare i tempi di ricarica per le diverse soluzioni di ricarica.Già in più di 30 Paesi l'applicazione aiuta a rilevare le stazioni di ricarica disponibili. L'app EQ Ready offre quindi a tutti gli interessati la massima trasparenza già prima di effettuare un test drive, in modo da dimostrare l'utilità dei modelli EQ Power per ciascuno di loro. A breve l'app EQ Ready sarà disponibile anche in Argentina, Brasile e Uruguay.