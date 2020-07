Leasys, nuova app I-Link per il car sharing personale

Leasys (Fca Bank) presenta la nuova app di I-Link, l'esclusivo servizio di car sharing personale pensato per soddisfare tutti quei clienti in cerca di soluzioni di mobilità innovative e soprattutto tecnologiche. A 4 anni dalla nascita di U Go, la prima piattaforma di car sharing peer to peer lanciata da una rental company, Leasys allarga la famiglia dei servizi di condivisione dell'auto, in linea con i trend della disownership e della sharing economy ma anche con le attuali necessità di muoversi in sicurezza, contenendo al tempo stesso parte delle spese quotidiane.

I-Link è un prodotto di noleggio a lungo termine che, ispirandosi alle app di messaggistica, permette la condivisione dell'auto con una comunità ristretta di persone. Una soluzione ideale per quanti, privati o liberi professionisti, necessitano di un'alternativa concreta alla proprietà di veicoli anche in ottica di contenimento dei costi di gestione della mobilità.

Grazie ad ILink è possibile noleggiare una vettura, guidarla e condividerla con la propria community quando non viene utilizzata. Attraverso una piattaforma web, I-Link permette al player, intestatario del contratto di noleggio con Leasys, di creare una community di amici, parenti o colleghi, fino a dieci user, con cui condividere l'auto. Non è necessario scambiarsi le chiavi: grazie infatti all'App dedicata, disponibile su iOS e Android, lo user può geolocalizzare la vettura, prenotarla in base alla disponibilità e aprirla in modalità keyless, avvicinando lo smartphone e digitando il codice personale. Alla fine dello sharing, all'utente non resterà che lasciare il veicolo nell'area di riconsegna stabilita e terminare il viaggio sull'App. Il player può decidere se condividere con i membri della community anche la spesa del canone mensile di noleggio.