Ford, accordo con TomTom per servizi navigazione su SYNC

Per la prossima generazione del SYNC, Ford ha scelto come partner TomTom, sottoscrivendo un contratto globale per i servizi sulla navigazione e il traffico in tempo reale che debutterà sul nuovo F-150 e sul suv elettrico Mustang Mach-E. I conducenti di questi due veicoli saranno così in grado di programmare i loro viaggi in base alle previsioni del traffico, grazie al TomTom (Tom2). ''Il nuovo F-150 è il fiore all'occhiello di Ford e Mustang Mach-E è uno dei veicoli più entusiasmanti in arrivo - entrambi stanno guidando la prossima rivoluzione automobilistica dei veicoli connessi - ha affermato Stuart Taylor, Executive Director, Enterprise Connectivity - Le tecnologie SYNC di nuova generazione hanno il doppio della potenza di elaborazione rispetto al sistema della generazione precedente e potranno fare molto di più, inclusa la mappatura in tempo reale, come potrebbe fare uno smartphone, che può adattarsi velocemente cercando i percorsi più adatti in base alla rete di milioni di dispositivi collegati''. TomTom Traffic è in grado di fornire informazioni precise sul traffico in tempo reale, tenendo informati i conducenti Ford e aiutandoli a ridurre i tempi di viaggio. Tra le novità, il sistema può prevedere gli ingorghi prima che si verifichino, elaborando oltre 70 milioni di ore di guida, ogni giorno, da milioni di dispositivi collegati e sfruttando la maggiore potenza di elaborazione del SYNC per aggiornare i sistemi di navigazione ogni 30 secondi. ''Le case automobilistiche scelgono TomTom Traffic per la sua precisione, immediatezza e affidabilità - ha affermato Antoine Saucier, Managing Director, TomTom Automotive - La decisione di Ford di includere TomTom Traffic nella tecnologia di prossima generazione del SYNC è un altro passo verso la nostra visione di un mondo libero dalle congestioni del traffico''. Il sistema di navigazione SYNC di nuova generazione sarà standard su Mustang Mach-E e optional sull'F-150.