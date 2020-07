Apple aggiorna Maps con funzioni per bike e auto elettriche

Apple ha annunciato alla WorldWide Developers Conference (WWDC) di quest'anno - che si è svolta in streaming dallo Steve Jobs Theater - di essere al lavoro per aggiungere una funzionalità tanto attesa alla sua App Maps predefinita. Al debutto del prossimo iOS 14 arriveranno anche le indicazioni stradali per gli utenti delle biciclette.



Limitata per il momento a New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai e Pechino questa funzionalità permetterà di vedere oltre all'itinerario anche le variazioni di quota suggerendo anche se possa risultare utile prendere una rampa di scale per risparmiare tempo o aggirare una collina. Queste indicazioni per il ciclisti - naturalmente e-Bikers compresi - saranno disponibili anche in watch OS 7. Maps in iOS 14 proporrà anche una nuova funzionalità denominata Routing EV, che consentirà agli utenti di auto e veicoli elettrici di pianificare i viaggi e predisporre le soste per la ricarica. La novità, rispetto ad una funzione già esistente, sarà la possibilità di tenere traccia dello stato di carica del veicolo (prima indicava solo i punti dove fermarsi) e di indirizzare l'utente solo verso caricabatterie compatibili. Ovviamente, per ottenere questa funzione integrata sarà importante la collaborazione con le Case automobilistiche, e Apple per il momento sta lavorando solo con Ford e Bmw.