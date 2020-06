Peugeot, tempo di vacanze con pack 'riparti in gran forma'

Estate, torna la voglia di viaggiare con la propria auto, e quest'anno ancor di più per motivi di sicurezza dopo l'emergenza Covid-19. Per preparare il momento delle ferie estive, Peugeot ha programmato uno specifico pacchetto proposto dalla propria rete di assistenza: il pacchetto 'riparti in gran forma', comprende la proposta di una serie di operazioni e servizi, spesso gratuiti o a prezzi promozionali, utili per rimettere in forma l'automobile, anche dopo un lungo periodo di fermo: cambio pneumatici, controllo batteria e impianto di climatizzazione, igienizzazione dell'auto.



Inoltre vengono suggeriti ai clienti alcuni servizi finalizzati a limitare le occasioni di contatto: appuntamento online, disponibile da tutti i device; pick-up & Delivery, un servizio di presa e restituzione della vettura a al domicilio del cliente; videocheck (per i riparatori abilitati): un video con l'andamento del lavoro di manutenzione viene inviato direttamente sullo smartphone del cliente.



Con il pacchetto Peugeot è previsto inoltre anche un omaggio: è sufficiente prenotare l'appuntamento online, per ottenere la 'safety bag', ovvero un kit contenente prodotti per la disinfezione dell'impianto di climatizzazione dell'auto. Una operazione che si può effettuare a casa propria grazie ad una schiuma disinfettante attiva, il gel a base alcolica per le mani, un panno in microfibra.



Anche Safety Bag è un prodotto brandizzato 'We All Care', il protocollo di sicurezza che tutela la salute di clienti e riparatori attraverso l'adozione di procedure di sicurezza anche più rigide di quelle previste dalla normativa.