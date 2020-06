FCA assieme a Targa Telematics per soluzioni gestione flotte

Targa Telematics e Fiat Chrysler Automobiles hanno siglato un'intesa pluriennale per le soluzioni di gestione flotte dei clienti business sul mercato europeo. L'iniziativa interesserà tutti i modelli connessi di FCA nell'area EMEA, fornendo un'interfaccia semplice, intuitiva, e totalmente accessibile da remoto per un controllo assoluto sulle attività, lo stato di servizio, la manutenzione e l'assistenza di ogni veicolo. Tutto questo in tempo reale, senza muoversi dall'ufficio.



Gli obiettivi di questa partnership pluriennale sono molteplici: spingersi oltre la semplice installazione di una black box capace di registrare e trasmettere i dati del veicolo e creare una vera e propria architettura tecnologica capace di dialogare con i singoli mezzi, integrare progressivamente su di essi servizi e soluzioni finalizzate a renderne la gestione e la manutenzione più efficaci ed efficienti, e assicurare un'esperienza di utilizzo migliore, sia per il guidatore che per il fleet manager.



Già dal 2018 Targa Telematics fornisce a FCA delle soluzioni tecnologiche per il monitoraggio della flotta destinata sia al mercato B2C sia B2B (con i progetti Mopar Connect e Mopar Connect Fleet), mettendo a disposizione una piattaforma digitale per consentire ai fleet manager e ai proprietari di auto FCA di monitorare lo stato d'uso dei veicoli in tempo reale, ricevere alert per possibili furti o manomissioni, migliorare la gestione del veicolo, nonché l'esperienza di guida e la sicurezza del driver.



Con questo nuovo accordo, la collaborazione con FCA e il contenuto innovativo della soluzione si rafforzano ulteriormente con la creazione del nuovo My Fleet Manager Portal. Targa Telematics, infatti, integra direttamente i propri servizi con le soluzioni dei pacchetti Uconnect Services, Alfa Connect Services e Mopar Connect già predisposte di primo impianto da FCA o installate in after market su un numero sempre maggiore di vetture, per offrire una suite di applicazioni di Fleet Management per flotte Corporate o Small Medium Enterprises. La piattaforma digitale di Targa Telematics, basata su Artificial Intelligence, Machine Learning e Big Data, dialoga con le vetture, raccogliendo i dati del singolo veicolo e rielaborandoli, con il risultato di generare redditività e sicurezza per i clienti business che utilizzano i veicoli FCA e non nelle proprie flotte. Vanto della nuova soluzione My Fleet Manager saranno le prerogative specifiche del portale per le vetture elettriche (in arrivo nell'anno in corso) che sono una tipologia di auto in cui la connettività è un abilitatore fondamentale. Tale mercato, infatti, necessita di informazioni e comunicazioni real-time che solo un'auto connessa può fornire, ad esempio consentendo al fleet manager di verificare il livello e lo stato di carica dei veicoli; di far partire la sessione di ricarica da remoto; di pianificare slot di ricarica avendo visione d'insieme di tutta la flotta; di impostare orario di partenza dei mezzi e di fare in modo che i guidatori li trovino ad una temperatura di confort (pre-conditioning).



''Questa iniziativa - ha commentato Francesco Abbruzzesi, Head of Mopar EMEA è di importanza strategica per FCA nell'ambito del nuovo ecosistema riservato ai veicoli connessi. Tramite la soluzione My Fleet Manager sviluppata con Targa Telematics, con cui esiste un lungo rapporto di collaborazione, andremo ad offrire tutta una serie di funzionalità rivolte al mondo della Enterprise Mobility, così da permettere il monitoraggio real time delle flotte aziendali e la riduzione del TCO di gestione relativo. A sostegno di ciò, includeremo un periodo di prova gratuito della soluzione in occasione del lancio del nuovo Ducato elettrico, così da permettere ai clienti di familiarizzare con il tool ed apprezzarne i vantaggi''.