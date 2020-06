Peugeot: quadro strumenti digitale e 3D semplice e intuitivo

Un quadro strumenti digitale, intuitivo e 3D dove tutte le informazioni utili sono a disposizione del conducente, senza alcuna distrazione. A bordo della nuova 208 e del suv 2008 sale per la prima volta il quadro strumenti 100% digitale 3D, una soluzione tecnologica inedita che fa entrare la guida in una nuova dimensione.



Proseguendo l'evoluzione del rivoluzionario concetto dell' i-Cockpit, introdotto per la prima volta nel 2012, la strumentazione, oltre che digitale, diventa tridimensionale e dinamica, grazie ad indicazioni che vengono posizionate su due livelli di lettura in funzione della loro importanza. La presenza di differenti modalità di visualizzazione del quadro strumenti si aggiunge a due modalità configurabili a piacimento dal guidatore, per soddisfare i suoi desideri di personalizzazione.



Con il debutto di nuova 208 e nuovo 2008, un elemento fondamentale di questo concetto, la strumentazione, si è evoluto ulteriormente, introducendo nel quadro strumenti la tridimensionalità, permettendo così anche una elevata configurabilità, per portare la guida realmente in una nuova dimensione. L'espressione 3D significa tridimensionale e non è un vezzo estetico per appagare l'occhio. E' una soluzione inedita che contribuisce ad elevare la sicurezza di guida, grazie al doppio livello di importanza ed urgenza su cui vengono comunicate le informazioni al guidatore. Quelle più urgenti e rilevanti su un piano di visione più vicino agli occhi del guidatore, così da esser lette più prontamente (circa mezzo secondo), permettendo, in caso, di evitare un pericolo. Le altre in secondo piano, ma chiaramente visibili all'interno del quadro strumenti 100% digitale. Un elemento importante questo perché evita di mescolare parti digitali con alcune analogiche, magari per alcuni indicatori, col rischio di vanificare i vantaggi di una visione omogenea degli strumenti. Il quadro strumenti, di serie dall'allestimento Allure di entrambi i modelli, è costituito da un pannello che da spento è totalmente nero ma che, una volta acceso, si anima con tutte le informazioni necessarie per la guida, inclusa la mappa del sistema di navigazione, se presente.



Elemento importante di questa strumentazione 3D 100% digitale è che è anche configurabile a piacimento, secondo i gusti e le esigenze del guidatore. Una rotellina presente sul lato sinistro del volante è il modo facile e veloce per scorrere le varie modalità disponibili ed effettuare la selezione preferita.



La modalità 'Strumenti' è la visualizzazione più tradizionale, quella in grado di mostrare il tachimetro analogico e digitale. È affiancato da contachilometri totalizzatore, livello carburante, temperatura liquido di raffreddamento e contagiri per i motori benzina o diesel, oppure livello di carica della batteria ed indicatore di potenza per la variante elettrica. Tra le modalità 'navigazione', per visualizzare le informazioni sugli spostamenti; 'guida' che focalizza invece l'attenzione sulle informazioni relative ai sistemi di assistenza; 'minima' cheè la modalità che tiene fede alla sua definizione fornendo una visualizzazione 2D con i soli tachimetro digitale; 'Energia', la modalità di visualizzazione specificatamente indirizzata alla versione elettrica, con una rappresentazione grafica del flusso d'energia del veicolo per avere così a colpo d'occhio le informazioni sulla direzione dei flussi di energia ed il loro utilizzo.