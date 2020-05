Citroen SpaceTourer, quando tecnologia semplifica la vita

Una guida facile e rilassata: oltre alle funzioni utili nel quotidiano, come il sistema di accesso e accensione senza chiave (ADML), le porte laterali scorrevoli apribili senza chiave con comando motorizzato, Citroen SpaceTourer propone tecnologie che facilitano la vita. A partire dal Touch Pad 7'' che permette di gestire tutte le funzioni media, telefono e navigazione. Si basa su uno schermo che basterà sfiorare con la punta di un dito, fino alla funzione Mirror Screen che permette di utilizzare le applicazioni compatibili del proprio Smartphone direttamente sul Touch Pad 7''. Citroen mette a disposizione dello SpaceTourer anche il Connect Nav, il sistema di navigazione 3D, Touch e connesso in tempo reale. Questo navigatore di nuova generazione inaugurato su SpaceTourer viene controllato mediante riconoscimento vocale o attraverso il Touch Pad 7''. Connect Nav è associato a servizi connessi come TomTom Traffic, che permette di avere le informazioni sul traffico in tempo reale, la localizzazione ed i prezzi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, le informazioni meteo e la ricerca locale dei punti di interesse.



Gli utilizzatori apprezzano anche l'opzione zone a rischio, che permette di essere informati tramite un segnale visivo e sonoro, durante il tragitto, sulle zone caratterizzate da un alto numero di incidenti e di pericoli (servizio disponibile in tutti i paesi europei, tranne la Svizzera). Connect Nav integra anche la funzione Mirror Screen. A bordo è disponibile inoltre l'Head-up Display (nel quadro strumenti in posizione rialzata) permette al conducente di non distogliere lo sguardo dalla strada e di avere, nel proprio campo visivo e su una lama trasparente, tutte le informazioni essenziali per la guida (velocità corrente e velocità consigliata, i parametri del regolatore/limitatore di velocità, i parametri della navigazione e allarme di rischio collisione).



Una grande novità per un veicolo di questo segmento. Su SpaceTourer è prevista la commutazione automatica dei fari che passa dagli abbaglianti agli anabbaglianti in funzione del traffico, quando si incrociano delle vetture. Il sistema è attivo di notte a partire da 25 km/h e viene disattivato al di sotto dei 15 km/h. Disponibile anche il Top Rear Vision. Questo sistema permette alla telecamera posteriore di inviare sul Touch Pad 7'' un'immagine della zona posteriore a 180° vista dall'alto. Quando il veicolo si avvicina ad un ostacolo, il sistema ingrandisce la zona posteriore per visualizzare in modo preciso la distanza rimanente. SpaceTourer è dotato del Grip Control, un sistema antipattinamento perfezionato che ottimizza la motricità delle ruote anteriori in funzione del tipo di terreno.



SpaceTourer è inoltre un concentrato di tecnologie pensate per fornire prevenzione e assistenza alla guida, garantendo una guida sempre più sicura e tranquilla. È dotato di: sistema di Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata (ASL), del sistema di Sorveglianza dell'angolo Morto (SAM), del limite di velocità che segnala anche la lettura dei cartelli, del Coffee Break Alert e dell'allarme Attenzione Conducente. A disposizione del conducente anche il regolatore di velocità adattativo, che permette al conducente di far sì che il proprio veicolo si adatti alla velocità di quello che lo precede, l'allarme rischio Collisione (ARC) e l'Active Safety Brake che permette di ridurre i pericoli per i passeggeri, frenando al posto del conducente grazie alla telecamera multifunzione posizionata nella zona alta del parabrezza.



Tecnologie intelligenti che rendono la strada più sicura affinché la guida sia, sempre più, un momento di piacere e di serenità per tutti.