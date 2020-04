Con Drive Assist Ds 3 Crossback guida autonoma di livello 3

DS3 Crossback porta ad un livello superiore la guida autonoma. Grazie al Drive Assist, infatti, il conducente dispone di una guida semi-automatica di livello tre che alleggerisce il fastidio della guida stop-and-go a cui spesso la città costringe.



Il sistema di terzo livello, che è disponibile sia per i modelli con cambio automatico sia manuale, è in grado di controllare diversi parametri durante la guida in funzione del livello di guida semi automatica. Dalla frenata di emergenza, fino a 140 Km/h, alla sorveglianza dell'angolo morto, ai sensori di parcheggio ai quali s'affiancano il dispositivo di mantenimento dell'auto in corsia e il controllo adattivo della velocità. Nella configurazione più complessa il sistema Drive Assist riconosce la segnaletica stradale e interagendo con la sorveglianza dell'angolo morto, può intervenire sul volante in caso di pericolo. In autostrada la guida semi autonoma di Ds 3 Crossback presuppone il costante uso delle mani sul volante dal quale possono essere tolte solo per pochi secondi. La disattivazione totale della guida semi autonoma fa sì che non ci si possa distrarre approfittando dell'automatismo di bordo. DS 3 Crossback permette una dinamica di marcia in totale sicurezza con l'utilizzo di telecamere, sensori, Lidar (telerilevamento con uso di laser) e radar. Equipaggiato con motore PureTech di 1.2 litri, tre cilindri, turbo, benzina, sviluppa una potenza di 155 CV con una coppia di 240 Nm fin da 1.750 giri al minuto, doti tecniche che insieme al cambio ad otto rapporti EAT8 ne fanno l'ambiente ideale per affrontare i trafficati percorsi urbani. Ds 3 Crossback risponde alla norma Euro 6.2D-ISC e il motore PureTech si attesta su livelli di consumo da primato per la categoria: solo sei litri nel ciclo standard WLTP. DS 3 Crossback è disponibile anche con i motori PureTech con 100 e 130 CV.



Tre i livelli di allestimento, comuni a tutte le motorizzazioni: so chic, performance line e business. Ds 3 Crossback è disponibile con dieci colori di carrozzeria, tre colori per il tetto, otto diversi design per i cerchi e cinque ispirazioni di ambiente per l'arredamento dell'abitacolo. Nella clip l'allestimento degli interni del modello, DS 3 Crossback 155, è Opera Scuro.