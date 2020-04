Coronavirus, l'auto è ferma in garage? Ecco come abbellirla

Dai tappetini ai coprisedili passando per gli accessori hi-tech fino ad arrivare a sistemi di assistenza alla guida 'aggiuntivi', componenti per tenere a 'bada' i più piccini e conservare, allo stesso tempo, un ambiente igienizzato e sicuro. In tempi di Coronavirus mettersi alla guida non è consentito, a meno che non si tratti di situazioni di emergenza estrema (motivi professionali, salute o somma urgenza) e così l'unica cosa che resta da fare è ammirare la propria auto parcheggiata in garage, oppure 'sistemata' alla meglio nella sosta a spina di pesce sotto casa. E se c'è chi sfrutta questo periodo di quarantena pensando un po' di più a se stesso, concentrandosi maggiormente sulla cura personale, altri - probabilmente i più fanatici ed appassionati -decidono di spendere il loro tempo per abbellire il loro oggetto del desiderio. Che si tratti dell'auto o della moto (per spiriti decisamente più rock) basta accedere ad internet ed il gioco è fatto: il mare magnum del web propone una sfilza di siti dedicati all'accessoristica e al tuning, scrupolosamente suddivisi in categorie, con tanto di costi, offerte speciali e dettagli sulla spedizione. E il divertimento è davvero assicurato.



All'interno dei portali è possibile stilare una classifica dei prodotti per auto più acquistati, quelli segnalati dagli utenti come più pratici e quelli soggetti a sconti. Solo per fare un esempio, sul sito auto-doc.it, tra gli accessori più richiesti c'è il kit di sensori per il parcheggio, corredato di monitor e di sistema ad ultrasuoni. E ancora, tra le cose maggiormente ricercate i tappetini, disponibili in gomma, polipropilene, PVC, poliestere e tessuto, in moquette e di ispirazione WRC, nelle colorazioni più disparate: addirittura disponibile anche quello antirumore per migliorare l'insonorizzazione. Ma non solo, gli appassionati possono sbizzarrirsi anche acquistando le vasche per il baule, in modo da tenerlo sempre sistemato e pulito, anche in gomma per poterlo lavare in maniera pratica e veloce. Per gli appassionati di tuning, invece, il sito speedup.it propone pellicole e rivestimenti per gli esterni, per la creazione di un effetto wrapping, ma anche per gli interni con componenti speciali come la cuffia o il pomello per il cambio (anche a forma di teschio argentato), il porta-assicurazione tuning spider, e ancora la pedana poggiapiedi, il pomello per il volante e addirittura - per chi vuole osare di più - l'interruttore aeronautico cromato, il volante racing e le pedaliere sportive speciali mutuate dal mondo del rally.



Sezioni speciali sono dedicate alle attrezzature per il trasporto di cani e gatti in auto, dalle protezioni di sedili ai leva peli, passando poi per le ciotoline da viaggio, le pettorine da sicurezza fino ai pulitori per tessuti auto qualora il fedele amico possa lasciare nell'abitacolo qualche 'traccia' indesiderata.



Sezioni molto 'frequentate' da chi vuole abbellire la propria auto sono quelle relative ai coprisedili, un modo per cambiare radicalmente la 'natura' del proprio abitacolo. Il sito coraitaly.com, propone una vasta selezione di fodere da quelle più sportive alla versione scozzese passando per quelle da rally o in variante camouflage. Per chi sceglie la comodità a bordo tra i prodotti acquistabili online anche i cuscini cilindrici autogonfianti per mantenere una corretta postura fisiologica ed utilissimi per prevenire e curare lombosciatalgie e discopatie cervicali.



Infine, soprattutto per questo periodo, un capitolo importante riguarda la cura e l'igiene dell'auto. Dai deodoranti a forma di alberello o coccinella, passando per quello griffati con i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini, ce ne è davvero per tutti i gusti. Come tantissimi sono i prodotti per il lavaggio della vettura partendo dalle spazzole lavavetri a quelle per il lavaggio dei cerchi e ancora pelle daino per l'asciugatura fino ai raschiaghiaccio colorati per chi vive nelle zone montagna a temperature più rigide. Ma attenzione: se decidete di installare uno di questi accessori di prendervi cura della vostra auto, fatelo nel vostro box o giardino, e comunque a distanza da altre persone. In tempi di Coronavirus è fondamentale per la sicurezza di tutti.