La Mercedes di Maria Callas protagonista al Rétromobile 2025

Al Salon Rétromobile di Parigi Mercedes-Benz Classic mette in vendita il Modello 600 'Grand Mercedes' (W 100) di Maria Callas. Si tratta di una berlina a passo corto del 1971. La leggendaria cantante lirica, che allora viveva a New York, si occupò personalmente dell'immatricolazione dell'auto in Francia tramite lettera.

"Questa Mercedes-Benz 600, appartenuta alla grande Maria Callas, è una lussuosa testimonianza contemporanea di un'epoca in cui la '600' era apprezzata tanto dai reali quanto dalle star del cinema e della musica. Il Mercedes-Benz Classic Centre forte della sua esperienza ha minuziosamente restaurato questa elegante berlina, oggi in vendita. Siamo lieti di riportare questa vettura a Parigi"" ha detto Marcus Breitschwerdt, ceo Mercedes-Benz Heritage GmbH.

La rara verniciatura bicolore con la carrozzeria in grigio argento metallizzato (codice DB180) e il tetto in blu metallizzato (codice DB387) sottolinea l'elegante individualità del veicolo. Per la sua Mercedes-Benz 600, Maria Callas ha scelto un abitacolo che coniuga lusso e funzionalità. Questo include un sistema audio Becker Grand Prix appositamente personalizzato che può essere gestito dal sedile posteriore.

L'impianto personalizzato testimonia l'amore per la musica e il senso di esclusività della star dell'opera.

Il libretto di manutenzione originale documenta che questa vettura ha accompagnato Maria Callas, tra l'altro, a San Remo, Milano e Parigi. In queste città, la Callas ha entusiasmato milioni di persone con la sua arte e la sua berlina W 100 è stata regolarmente controllata. Mercedes-Benz metterà in vendita al Salone Rétromobile anche due veicoli con la leggendaria denominazione di modello 300 SL.

Una di queste, una 300 SL "Gullwing" (W 198), risale al 1955. Questa coupé è sottoposta a un attento restauro presso il Mercedes-Benz Classic Centre. La carrozzeria, già finita, è esposta allo stand. L'esposizione documenta il modo in cui gli esperti procedono: l'obiettivo è sempre quello di preservare i componenti originali. Se ciò non è completamente possibile, inseriscono professionalmente nuove sezioni di lamiera. i futuri proprietari della leggendaria supersportiva possono ammirare nel dettaglio il veicolo e i lavori fino al suo completamento presso Rétromobile. La "Gullwing" sarà verniciata in grigio argento metallizzato come precedentemente, con gli interni in gabardine a scacchi blu-grigio.

