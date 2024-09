Faggioli su Nova Proto trionfa al Trofeo Luigi Fagioli

Nell'edizione 59 del Trofeo Luigi Fagioli di Gubbio torna al successo assoluto Simone Faggioli, che conclude al top il Campionato italiano supersalita.

Nell'ultima tappa della nuova massima serie di Aci Sport il fiorentino cercava la rivincita dopo il ritiro in gara 1 dello scorso anno e nella domenica della classica cronoscalata umbra stavolta non ha sbagliato. Al volante della Nova Proto Np01 motorizzata Zytek da 3000cc, Faggioli si è imposto nella classica umbra per la 14/a volta in carriera con il crono totale di 3'11"83 (gara 1: 1'35"74; gara 2: 1'36"09).

In una domenica tipicamente estiva, l'esito delle spettacolari sfide andate in scena lungo i 4.150 metri che salgono fino a Madonna della Cima ha premiato sul podio i due siciliani Luigi Fazzino, il driver under 25 di Melilli che ha portato alla piazza d'onore l'Osella Pa30, e Francesco Conticelli, terzo su un'altra Np01.

All'evento è organizzato dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, 211 piloti verificati e pubblico numeroso sul tracciato e in città. Tante le iniziative connesse che si sono susseguite per l'intera settimana, a iniziare dalla consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti all'ex ferrarista in F1 René Arnoux.

Nella domenica di gara, Faggioli si è aggiudicato entrambe le salite disputate, seguito a ruota da Fazzino e Conticelli in entrambe le occasioni. Nella somma dei tempi, Fazzino, vicecampione 2024, ha contenuto il gap dal pluricampione fiorentino entro i 2"75, mentre Conticelli è sul podio staccato di 4"50.



