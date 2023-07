Stellantis: Bardi, "per la Basilicata è un momento storico"

"L'incontro di ieri a Palazzo Piacentini tra il Ceo di Stellantis, Carlo Tavares, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha costituito un momento storico per la Basilicata. Storico come il momento in cui viviamo, contraddistinto da una rivoluzione tecnologica senza precedenti, che inciderà sulle vite di tutti noi nel breve e nel lungo periodo". Lo ha scritto, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra).

Secondo il governatore lucano, "la ribadita centralità di Melfi - dove sarà prodotto un quinto modello - nella strategia Stellantis è un indubbio successo del governo nazionale che, per la prima volta insieme alle Regioni, ha saputo fare fronte comune rispetto alla multinazionale. In questi mesi abbiamo dovuto subire tanti attacchi strumentali, ma non abbiamo mai replicato".