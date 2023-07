Smart e-cup: successo a Vallelunga per Calvagni e ComerSud

La prima vittoria nella smart e-cup per Tomas Denis Calvagni e ComerSud è arrivata nella gara numero 60 della competizione full electric voluta da Mercedes-Benz Italia sul tracciato di Vallelunga.

Il successo è maturato a seguito di una lotta dal primo all'ultimo giro tra Calvagni, Matteo Gonfiantini e Mattia Lancellotti, che ha tenuto alta l'attenzione degli oltre 20mila appassionati arrivati sul circuito di Vallelunga, visto che i primi 3 sono transitati sotto il traguardo racchiusi in soli i 8 decimi di secondo.

Serrato anche il duello per la quarta posizione tra i leader di campionato De Pasquale e Bencivenni, Leonardo Arduini (Mercedes-Benz Lease Italia), che ha maturato anche la vittoria nel Trofeo Junior, e Lorenzo Longo.

Al termine della gara i quattro citati hanno concluso sotto la bandiera a scacchi nello stesso ordine. Dopo l'appuntamento laziale la classifica di campionato è guidata dall'AutoTorino di De Pasquale, che ha appena 1 punto di vantaggio sulla Barbuscia di Bencivenni, e due sulla SelSystem di Lancellotti.

Mentre Calvagni allunga con la sua ComerSud nel Trofeo Challenger sulla Bonera di Mosconi, portando il vantaggio a 7 punti, e, per il terzo posto, la lotta è tra la Venus di Capra e Marech.

Tra gli Junior, invece, si profila un testa a testa tra l'AutoTorino di Bodellini e la Crema Diesel di Mattia Carlotto, che sono entrambe in vetta alla classifica, con la Paradiso Group, di Riccardo Longo, che segue con poco distacco.

Mentre Calvagni allunga con la sua ComerSud nel Trofeo Challenger sulla Bonera di Mosconi, portando il vantaggio a 7 punti, e, per il terzo posto, la lotta è tra la Venus di Capra e Marech.