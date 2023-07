Nel Salernitano stalli per la sosta per auto con donne incinte

L'amministrazione comunale di Baronissi, in provincia di Salerno, ha istituito nuovi stalli riservati alle donne in gravidanza e alle mamme che viaggiano in auto con figli di età fino ai 2 anni. I nuovi parcheggi "rosa" sono in viale Ferrovia e in via Trinità nei pressi delle farmacie, in via Leone/via Pertini nei pressi della scuola San Francesco, nel parcheggio largo Ambrosoli, in via Pertini nel piazzale antistante il supermercato, in via Falcone, via Ferreria (traversa di fronte civico 32), largo dei Ferrovieri, via Allende nei pressi del civico 28, via Berlinguer nei pressi del parco Melissa Bassi, in Largo Samarelli e Villa dell'Arlecchino. "Un piccolo ma doveroso gesto di attenzione per le donne e per i bambini - ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante - i parcheggi "rosa" costituiscono un grande contributo sociale perché favoriscono la mobilità di donne in stato di gravidanza e mamme con figli piccoli, permettendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi".

"Un'iniziativa che darà la possibilità alle donne in dolce attesa di poter parcheggiare con comodità nei punti più sensibili del territorio - fa eco l'assessore alle pari opportunità Maria Sarno - i nuovi spazi di sosta sono stati posizionati in luoghi strategici per accedere ai servizi, ad esempio vicino a scuole e farmacie". Per i nuovi parcheggi potrà essere richiesto al Comando di Polizia municipale uno speciale contrassegno che verrà rilasciato previa presentazione di domanda. Il permesso darà diritto ad una sosta di massimo tre ore.