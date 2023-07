Lamborghini Esperienza Avventura arriva in Cina

L'Esperienza Avventura di Lamborghini è sbarcata in Cina con "Expedition into the Wild", un viaggio di quasi 900 km organizzato per i clienti Urus sulla variante più sportiva del modello a ruote alte della casa del Toro, la Performante.

Nel corso di quattro giorni, una flotta di 12 Suv, realizzati a Sant'Agata Bolognese, è partita da Lanzhou, ed ha percorso la Terra Segreta di Ganjia, mettendo in mostra le qualità in off-road della più selvaggia delle Urus affrontando le praterie Sangke.

Dopo aver attraversato bellezze naturali, ed incontrato la cultura tradizionale attraverso una benedizione presso il Monastero Labrang, la flotta ha raggiunto il pascolo di Amigonghong per degustare la cucina locale.

"Con questo nuovo programma dedicato alla famiglia Urus - ha affermato Konstantin Sychev, managing director di Automobili Lamborghini chinese Mainland, Hong Kong e Macao - siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un'autentica esperienza di guida e far loro respirare lo spirito audace di Lamborghini con uno stile assoluto".