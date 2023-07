Formula E torna a Roma, sfida all'Eur tra bolidi superveloci

Il 15 e 16 luglio nella Capitale torna la Formula E. Rome E-Prix 2023 è stato presentato oggi, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore allo sport Alessandro Onorato, e dal presidente e fondatore di Formula E Alejandro Agag, e dalla Direttrice della Sostenibilità di Formula E Julia Pallé. A Roma si disputeranno le gare 13 e 14 della nona Stagione, subito prima del gran finale di Londra che si terrà il 29 e il 30 luglio.

Una scelta quella di organizzare il Rome E-Prix in estate che rende la doppia tappa nella Capitale ancora più decisiva per la lotta al titolo. Mentre il tracciato non cambia - anche quest'anno le due tappe si terranno sul circuito cittadino dell'Eur - nuovi e vecchi team e piloti si sfideranno a bordo della nuova Gen3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, che ha debuttato in Formula E proprio in questa stagione. Altra grande novità è il ritorno alle corse di Maserati, che proprio a Roma disputerà la sua prima gara in casa, a distanza di 60 anni dall'ultima volta.

Sempre in Campidoglio, per la gara Formula E che si disputerà il 15 e 16 luglio, è stato annunciato il programma di legacy avviato in collaborazione con il Comune di Roma, il Ministero della Giustizia e Unicef.

Anche quest'anno gli organizzatori del Rome E-Prix lavoreranno all'installazione di sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare e al rifacimento della strada intorno alla pista. Unicef e Formula E doneranno a una scuola romana un murales in grado assorbire agenti inquinanti.

L'obiettivo dell'iniziativa è proteggere i bambini ed educarli alle tematiche del cambiamento climatico.

Non solo sport. Il weekend di gara sarà infatti un appuntamento per tutti gli amanti della musica. Sabato 15 luglio, nel Fan Village, si terrà l'esibizione di Jonas Blue, noto DJ inglese, che con i suoi singoli "Fast Car", "Perfect Strangers", "Rise", "Mama" e "Polaroid" ha ottenuto oltre 130 dischi di platino in tutto il mondo. Domenica 16 luglio, invece, il duo indie pop-hip hop italiano Coma_Cose si esibirà, sempre all'interno Fan Village, prima della partenza della gara.