Formula E, detenuti al lavoro per la tappa di Roma

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione fra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Formula E, in occasione del 2023 Hankook Rome E-Prix che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 luglio sul circuito cittadino dell'Eur, fra l'Obelisco di Marconi e l'iconico Colosseo Quadrato.

Sono diversi e significativi i contributi dell'Amministrazione per il Gran premio di Roma. A partire dagli interventi di tosatura del manto erboso del quartiere che dal 3 al 13 luglio - per tre ore di attività quotidiana - hanno impegnato una squadra di detenuti della casa circondariale di Rebibbia Nuovo complesso, appositamente formati dal Servizio giardini del Comune di Roma e accompagnati da agenti della polizia penitenziaria. Gli interventi di pulizia del verde hanno riguardato diverse aree, fra il Palazzo dei Congressi, piazza John Kennedy, viale della Civiltà Romana, viale dell'Astronomia, piazzale dell'Agricoltura, viale della Civiltà del Lavoro e poi ancora via Cristoforo Colombo e piazza Marconi.

Due le iniziative previste nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio. Dalle ore 17 alle 18, il Pit-walk presso i box dei bolidi elettrici riservato a un gruppo di detenuti provenienti dagli istituti di Sant'Angelo dei Lombardi (Av) e Salerno, coinvolti in alcune lavorazioni destinate all'organizzazione dell'E-Prix.

Dalle 18 alle 20, si svolgerà invece il Pizza Day al Palazzo dei Congressi, nel quale alcuni detenuti della casa di reclusione di Milano Opera, che hanno seguito una specifica formazione come pizzaioli, sforneranno pizza calda per le autorità istituzionali ospiti di Formula E. Per l'occasione sarà possibile degustare alcuni prodotti caseari realizzati dai detenuti che lavorano nel laboratorio della Casa di reclusione di Is Arenas in Sardegna.

"L'evento di domani e, più in generale, la collaborazione con Formula 3 si inseriscono in una più ampia azione programmatica del Dipartimento che punta a promuovere azioni di sistema per sviluppare attività di reinserimento sociale in favore della popolazione detenuta, come richiesto dalla nostra Carta Costituzionale" ha detto il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, che ha inoltre sottolineato come "il mix fra tecnologia sostenibile e missione sociale permette anche all'amministrazione penitenziaria di guardare verso nuovi orizzonti, come dimostrano i tanti e diversi contributi offerti quest'anno agli organizzatori dell'E-Prix di Roma e i numerosi feedback di apprezzamento ricevuti".

Nei due giorni di prove e gare, sabato 15 e domenica 16, uno stand dell'amministrazione Penitenziaria sarà presente nell'area del Fan Village destinata ad ospitare il pubblico. Qui saranno distribuiti alcuni gadget frutto dell'opera manifatturiera dei detenuti di due istituti campani: zaini, pochette, portaoggetti, tracolle e tovaglie da picnic prodotte nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce); penne, matite, bloc-notes, album da disegno, fermacarte, buste, cravatte e foulard realizzate dalla tipografia industriale operante nella Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi (Av).

Presso lo stand saranno infine esposti alcuni violini ed altri strumenti musicali ad archi dell'Orchestra del Mare: sono stati realizzati dai detenuti del laboratorio di falegnameria e liuteria del carcere di Milano Opera attraverso la lavorazione del legno dei barconi dei migranti sbarcati a Lampedusa (Progetto Metamorfosi). Allo stand sarà inoltre visionabile un video nel quale sono testimoniati tutti i contributi dell'Amministrazione per l'E-Prix di Roma.