Autostrade inaugura la 4/a corsia dinamica sulla A4 a Milano

Autostrade per l'Italia ha inaugurato la prima tratta della 4/A corsia dinamica sulla a4 a nord di Milano. A tagliare il tratto sui 3,5 Km che prevedono la conversione da corsia di emergenza a 4/a corsia in caso di traffico difficile il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi. "Per noi - ha spiegato Tomasi - è un progetto importante perché integra l'infrastruttura con il digitale per affrontare uno dei tratti a più alto picco di traffico del paese, con una media di 200mila auto al giorno e picchi fino a 240mila".

"Un traffico intenso non solo la A4 - ha aggiunto - ma su 12 dei 20 tratti del Paese che gestiamo hanno bisogno di potenziamenti analoghi". "Stiamo lavorando con il ministero per sbloccare i lavori", ha aggiunto ricordando gli oltre 21 miliardi di euro previsti dal piano finanziario".

"Crediamo molto nel digitale - ha proseguito - che ha un potenziale più ampio di altre infrastrutture. Questo è infatti il progetto più tecnologico a livello europeo", che consentirà un abbattimento di 1,5 tonnellate di Co2 per ogni ora di funzionamento. "Stiamo registrando un incremento del traffico del 3% di traffico nell'ultima settimana rispetto al 2019 - ha proseguito l'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi - e stiamo raggiungendo i numeri del 2010, che abbiamo superato per 5 settimane quest'anno". Autostrade prevede poi di installare "100 aree di servizio con ricariche veloci nella rete, una ogni 50 Km da settembre". Infine il gruppo sta sviluppando pannelli fotovoltaici da installare a bordo del sistema autostradale e metterà a disposizione della polizia di stato la propria "piattaforma per l'integrazione di tutti i sistemi di controllo della mobilità" a settimane.