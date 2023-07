Agag, 'Roma è la città della Formula E, bene ritorno Maserati'

"Quest'anno per la quinta volta torniamo a Roma, con la grande novità della Maserati che da 60 anni non girava in Formula: ha ricominciato quest'anno e ha già vinto anche una gara, siamo molto lieti e adesso torna per la prima volta anche a correre in casa. Roma è la città della storia dell'umanità e anche della Formula E, qui nel 2011 c'è stato il primissimo evento con un nostro prototipo e ora siamo già alla terza generazione, con un grande sviluppo della tecnologia che ha visto il raddoppio della potenza". Lo ha detto Alejandro Agag, presidente e fondatore della Formula E, alla presentazione de l'Hankook E-Prix 2023, in programma il 15 e 16 luglio a Roma. "Con le future quarta e quinta generazione la potenza raddoppierà ancora raggiungendo probabilmente i 700 kw/h, ovvero 1.000 cavalli, che sono le performance della Formula 1 di oggi. È vero che farà caldo e questo sarà un test importante per le batterie - ha sottolineato il presidente -, con i piloti che dovranno essere molto bravi a dosarle, ma ci sono ancora biglietti disponibili e ci aspettiamo tanti romani a vedere la gara".