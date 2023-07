Sos incidenti stradali a Fregene, da oggi cambia la viabilità

A Fregene, dopo una serie di recenti incidenti stradali cittadini, l'amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso, da oggi, di cambiare la viabilità su alcune arterie, per migliorare la sicurezza stradale. Un quadro su cui non è secondario il fatto che a Fregene si moltiplicano le presenze nelle stagione estiva. Ancora questa mattina un incidente tra via Mondello e via Marotta. Da oggi, pertanto, il senso unico su viale Nettuno nel tratto compreso tra "Lo spuntino e le Poste", potrà essere percorso da via Porto Recanati, angolo Postemat, fino a via Viserba procedendo solo verso quest'ultima, con obbligo di svolta da via Marotta in entrambi i sensi solo verso sud. In via Mondello, non si procederà più in entrambi i sensi di marcia ma solo in direzione viale Nettuno. Via Bordighera, sarà a senso unico verso viale Castellammare. Via Marotta è ora a senso unico da Viale Viareggio a viale Nettuno. "Ora sarà importantissimo informare capillarmente e vigilare sull'osservanza della nuova segnaletica per scongiurare il rischio di infrazioni dettate dalla non conoscenza delle modifiche - informa la consigliera PD, Paola Meloni - Prendo atto dell' impegno mostrato dal Sindaco per le problematiche in oggetto e per l'attenzione prestata alle richieste dei cittadini".