René Arnoux: nelle gare di durata andava a 385 km/h

Nel corso della 6 Ore di Monza, tra gli spettatori della gara del Wec, c'era anche un pilota rimasto nel cuore degli appassionati: René Arnoux, autore del duello più incredibile della F1, quello con l'indimenticabile Gilles Villeneuve, andato in scena nel GP di Digione del 1979.

L'abbiamo incontrato insieme alla squadra di Maranello, colori ai quali è rimasto molto legato, per parlare del Wec, ed abbiamo scoperto che nel 1977 ha corso ad una 24 Ore di Le Mans con la Renault 442. "All'epoca il rettilineo era lungo 5 km - ha spiegato - ed arrivavo a toccare 385 km/h di velocità massima".

Una passione, quella per i prototipi a ruote coperte, che nasce dall'infanzia, ci ha raccontato, "quando ascoltavo con mio padre l'andamento della 24 Ore di Le Mans alla radio. "Mi sarebbe piaciuto correre anche negli sport prototipi - ha aggiunto - all'epoca si facevano poche prove libere, e c'erano gare lunghe come quella di Le Mans, ma non avevo il via libera dal team di F1, perché avrei dovuto gareggiare con una vettura di un altro marchio".

Le auto da corsa moderne, con tanta elettronica, hanno alcuni aspetti che approva, ed altri meno. "Certe cose mi piacciono - ha specificato - come il cambio al volante: io nel 1986 alla Ligier, in F1, l'avevo chiesto, perché con due mani si guida meglio, anche perché avevamo un servosterzo durissimo. Per contro non mi piacerebbe fare tante regolazioni durante il giro come accade ai piloti moderni".

Con un gruppo di costruttori in crescita, il Wec è sicuramente un campionato in ascesa, anche perché riesce ad avvicinare il pubblico ai piloti, ed Arnoux vede di buon occhio questo interesse dei costruttori: "Più auto ci sono più sono divertenti le gare". Inoltre, ha sottolineato come in queste competizioni ci sia un legame con le auto di serie, come il V6 della 499P che, con le opportune evoluzioni, deriva da quello della 296 GTB, ed ha spiegato di essere sempre stato del parere che una parte della tecnologia delle corse debba essere riversato nelle auto di serie: "Bisognerebbe fare regolamenti per sviluppare componenti per le auto di serie".

Se l'ibrido, con una componente termica, non lo disturba, le auto elettriche non raccolgono le simpatie dell'ex pilota, perché - ci ha raccontato - "hanno una grande spinta, però perdono tanta energia quando si preme a fondo sull'acceleratore.

E poi il peso è nemico della performance: sia in frenata che in accelerazione; inoltre, l'autonomia dichiarata non sempre corrisponde alla realtà".

Ad oggi Arnoux continua a vivere intensamente la sua passione per la guida, indossando tuta e casco non appena se ne presenti l'occasione. "Lavoro come consulente per un cliente nel programma XX, ed utilizzo la Renault F1 del '79 in diverse occasioni, come accadrà nel prossimo Festival of Speed di Goodwood".