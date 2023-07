Proteste contro i taxi senza autisti a San Francisco

Mettere un cono spartitraffico sopra il cofano di tutti i taxi senza guidatore di San Francisco per disattivarli. E' l'ultima forma di protesta organizzata da Safe Street Rebel, un gruppo che difende la sicurezza dei pedoni e la riduzione del numero di auto in città. I loro video, che mostrano i veicoli con i coni arancioni e bianchi bloccati in strada, sono diventati virali su Twitter e Tiktok assieme ad un filmato che insegna come disabilitare i taxi-robot.

Le autorità della California decideranno entro il 13 luglio se dare il via libera definitivo a questa nuova forma di trasporto e quindi rimuovere gli attuali limiti vigenti, che confinano i taxi senza autista a determinate ore della giornate e in aree prestabilite. Se ci sarà l'ok come previsto, le auto potranno circolare senza limiti nella città che, così, diventerebbe apripista a livello nazionale. Per i residenti e le autorità locali, il rischio di incidenti è troppo alto e i nuovi veicoli non faranno altro che aumentare il traffico in città.

Di recente uno di questi taxi ha investito e ucciso un cane, un altro non si è fermato ad un incrocio e un altro ancora ha oltrepassato un posto di blocco della polizia.