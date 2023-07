Madrid, ora un calendario Euro 7 che sia praticabile per l'auto

La ministra spagnola per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, ritiene che il dibattito sulla direttiva europea Euro 7 dovrebbe essere incentrato su come gestire il suo calendario di applicazione al fine di renderlo praticabile per l'industria automobilistica. Parlando prima del Consiglio informale dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente dei Ventisette, che si tiene da oggi a mercoledì a Valladolid, Ribera ha chiarito che questo tema non sarà discusso nella riunione, anche se ritiene che è un dossier su cui è necessario raggiungere un accordo "il più presto possibile".

A suo giudizio, il calendario applicativo del futuro Euro 7, regolamento che riguarda la progressiva riduzione delle emissioni di auto, camion, autobus e veicoli commerciali con motore a combustione, deve essere "valido" affinché l'industria possa recepire i necessari investimenti nel proprio processo di trasformazione.

Per Ribera la chiave è "come gestire questo calendario" in modo che rispetti "e non metta in crisi" le decisioni di investimento adottate dal settore automobilistico e che sono state indirizzate, ad esempio, alla produzione di auto elettrica.