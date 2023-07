La Fiat Ritmo spegne 45 candeline

La Fiat Ritmo nasce nel 1978 per sostituire la 128 ormai a fine carriera, proponendo un design moderno e di rottura. Sfruttando la meccanica del modello in uscita, ancora valida, ed uno schema sospensivo avanzato per i tempo, grazie alle quattro ruote indipendenti, riusciva ad unire elementi funzionali al cambiamento a soluzioni tecniche consolidate.





Contraddistinta da un grande utilizzo di plastiche all'esterno e all'interno, a livello di vendite superò la 127 e la 600, e, solo in seguito, fu sopravanzata sia dalla Panda che dalla Uno.

Nella prima fase di commercializzazione fu proposta con tre motori, il 1.1 da 60 CV, 1.3 da 65 CV, ed il 1.5 da 75 CV, che è stato abbinato alla trasmissione automatica.

Successivamente, arrivarono un 1050cc per estendere la gamma verso il basso, il 1.7 diesel, ed il 1.6 bilatero della 105 TC.

Due le versioni inizialmente disponibili, Lusso e Confort Lusso, poi fu la volta della Targa Oro nel 1979, sostituita nel 1981 dalla più ricca Super, con il 1.3 o il 1.5 dotati di 10 cavalli ulteriori.

Nel 1982 la 125 TC Abarth divenne il modello di punta della gamma, sempre a 3 porte, come la 105 TC, ma con un 2 litri bialbero dotato di carburatore a doppio corpo da 125 CV capace di spingerla fino a 190 km/h e di farle coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in un tempo inferiore ai 9 secondi. La sportiva fu affiancata nella parte alta del listino anche dalla Cabrio realizzata dalla Bertone sulla base Super 85.

Con l'importante restyling, arrivato a fine 1982, furono introdotte pesanti modifiche esterne che ne resero il design meno audace, con il nuovo logo a 5 barre verticali inclinate nella calandra ed i 4 fari (2 sulla 60 a 3 porte alla base della gamma), ma il peso generale fu ridotto di ben 70 kg, ed i motori 1.3 e 1.5 beneficiarono dell'accensione elettronica priva di puntine. Poi nel 1983 con la variante Energy Saving, sviluppata sulla base della 60, arrivò un sistema che tagliava il flusso di benzina al rilascio dell'acceleratore, per risparmiare carburante, sfruttando anche una migliore cura aerodinamica.

Nel contempo, con la versione 130 TC Abarth ci fu un balzo in avanti con le prestazioni, con l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 8 secondi.

Nei restyling successivi, prima di lasciare il posto alla Tipo nel 1988, arrivò la versione Turbo DS dotata di un motore a 4 cilindri da 1929 cm3 dotato di intercooler dalla potenza di 80 CV.

Tante le apparizioni cinematografiche della Fiat Ritmo, tra cui quella nel film "Il tassinaro" con l'indimenticabile Alberto Sordi al volante, nella pellicola "I due carabinieri", guidata da Montesano, o in "Non ci resta che piangere", con il duo Benigni e Troisi.