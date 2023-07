Il Concept Huv NamX Pininfarina è di scena a Goodwood

Il futuristico Concept Huv che NamX ha realizzato in collaborazione con Pininfarina parteciperà dal 13 al 16 luglio al prestigioso Goodwood Festival of Speed.

Progettato in collaborazione con lo studio di design De Lussac, l'Huv rappresenta un significativo balzo in avanti nella mobilità alimentata a idrogeno, proponendo quella che l'azienda definisce un'esperienza fluida e priva di emissioni di carbonio.

Pietra miliare nella visione di NamX per rendere l'idrogeno verde accessibile in tutto il mondo Huv reinventato il tradizionale design dei suv con il look curvilineo e l'alimentazione a idrogeno integrata. Cuore del concept Huv è l'innovativo rimovibile sistema di serbatoi che rifornisce parzialmente il veicolo capsule di idrogeno.

Sfruttando questa tecnologia brevettata, NamX mira a cambiare il paradigma della mobilità pulita. L'Huv NamX Pininfarina dispone di una serie di sei capsule di idrogeno nella parte posteriore dell'auto, fornendo una autonomia che va da 700 a 800 chilometri. Queste capsule possono essere ricaricate presso le stazioni di rifornimento di idrogeno, consegnate cariche all'utente o ottenute da CapXtores per garantire l'accessibilità all'idrogeno per tutti.

"Essere a Goodwood con questo progetto rivoluzionario - ha dichiarato Paolo Pininfarina, presidente dell'azienda di Cambiano - dimostra che Pininfarina non riguarda solo il puro design. Si tratta anche di portare la nostra visione di un futuro sostenibile per la vita. Il NamX HUV si allinea perfettamente con il nostro dna che punta a inventare la migliore esperienza di guida per una mobilità senza limiti, con stile".

Il Future Lab torna a Goodwood per il suo sesto anno, con la funzione di piattaforma e si concentra quest'anno sul tema Tecnologie per un mondo migliore con 24 fra aziende laboratori e start-up innovative che sono pionieri internazionali nei diversi settori.