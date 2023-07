Wec, dopo Monza la Toyota allunga in classifica

Dopo la gara di Monza il Wec vede aggiornare la classifica dei costruttori con Toyota che balza a 152 lunghezze, distanziando la Ferrari di 26 punti, contro i 18 di vantaggio che aveva prima dell'appuntamento brianzolo. La Cadillac rimane ancora più staccata visto che con il suo decimo posto assoluto nella 6 Ore di Monza guadagna solamente 1 punto, attestandosi a 71 punti totali.

Tra gli equipaggi, la Toyota numero 8 con Hartley, Buemi ed Hirakawa, grazie al quarto posto di Monza guadagna 12 punti e si porta a 119 punti consolidando la leadership in classifica. Mentre la Ferrari numero 51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado sale a 90 punti, ma il distacco dall'equipaggio Toyota sale da 25 a 29 punti, e oltretutto, viene superata nella graduatoria piloti di 2 lunghezze dai driver della Toyota numero 7 Lopez, Kobayashi e Conway che arrivano a quota 92. Quarta in classifica piloti l'altra Ferrari numero 50 di Fuoco, Molina, Nielsen con 85 punti.

Nulla è ancora scritto, ma la gara del Fuji in programma a settembre potrà consentire alla Toyota di allungare ulteriormente nelle classifiche per conquistare l'ennesimo campionato, o sarà un'occasione per la Ferrari per rimandare ogni discorso all'ultimo appuntamento del Bahrain previsto per il 4 novembre, dove le 8 ore di gara potrebbero essere determinanti.