Auto: ancora delusione di Jorge Lorenzo in Porsche al Mugello

Deludente weekend al Mugello per l'ex campione del mondo di MotoGp Jorge Lorenzo, retrocesso al 17/o posto per una penalizzazione inflitta dai commissari oggi in gara-2 di Porsche Carrera Cup Italia dopo un'escursione fuori pista alla temuta curva dell'Arrabbiata dov'è finito sulla ghiaia a tre giri dalla fine, quando era quarto e puntava al podio. Lorenzo è riuscito a proseguire ed ha tagliato il traguardo in decima posizione ma la vera doccia fredda è stata due ore dopo. La direzione gara dopo aver visionato i filmati ha notato il sorpasso nel primo giro del pilota maiorchino a Riccardo Agostini in regime di safety car, entrata per far rimuovere delle vetture incidentate alla curva Borgo San Lorenzo. Per lui 10'' da aggiungere al tempo finale che lo hanno retrocesso fino al 17/o posto. Un weekend avaro di soddisfazioni in Toscana dopo il nono posto di gara-1 il sabato, altro risultato che non lo aveva lasciato soddisfatto. ''Le gare sono così - aveva affermato un già deluso Lorenzo prima di venire a conoscenza della penalizzazione - Abbiamo lottato in partenza e ho preso la seconda posizione (la manovra incriminata, ndr), poi mi hanno sorpassato i più veloci e mi sono ritrovato quarto. Ma quando mancavano tre giri alla fine mi sono girato all'Arrabbiata 2 finendo decimo. Un vero peccato perché sarebbe stata senza dubbio la mia migliore prestazione di sempre nella Porsche Cup ma quando si lotta così forte, queste cose possono capitare".

"Ringrazio i tifosi che mi hanno sostenuto- ha aggiunto - Loro si ricordano della mia carriera in MotoGp, ma queste non sono le due ruote, sono quattro, quindi cambia tutto. Gli altri piloti sono più esperti di me e per questo non sono ancora in grado per lottare per le prime posizioni''.