A Garlenda sfilano le storiche Fiat 500 per il 40° meeting

Per tre giorni Garlenda in provincia di Savona è tornata ad essere la capitale delle storiche Fiat 500 grazie al 40° meeting internazionale. Sono oltre 900 quelle che hanno invaso la cittadino di Ponente ed altre località della Riviera per tre giorni di spettacoli e appuntamenti che si sono chiusi con una grande parata finale a Pietra Ligure.

Tra gli eventi legati al meeting da segnalare il libro e la mostra, al Museo "Dante Giacosa", "500 Comics" a cura di Stefania Ponzone e Marco Timossi con la partecipazione del disegnatore Andrea Dentuto. Un appuntamento nel quale ha spiccato il particolare curioso che molte 500 rappresentate in fumetti e cartoni animati sono rigorosamente gialle. E al termine della conferenza di presentazione ieri sera molti cinquecentisti sono partiti per il Grand Tour ad Alto (CN), che ha dato modo alle 500 di muoversi lungo un suggestivo percorso fino ad oltrepassare il confine con il Piemonte. Altri equipaggi invece hanno rinnovato il tradizionale appuntamento con il Parco Acquatico "Le Caravelle" di Ceriale (SV).

Al meeting spiccavano il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia Stradale, per sottolineare l'importanza della sicurezza stradale, da sempre al centro dei pensieri del Fiat 500 Club Italia e non è mancata la solidarietà grazie alla collaborazione con realtà quali l'Avis e i Lions.