In corse Aci al Mugello silenzio per van't Hoff morto a Spa

All'autodromo del Mugello di Scarperia nel pomeriggio è stato osservato un minuto di silenzio prima del via della gara di Formula Regional, il campionato europeo riservato alle giovani promesse del motosport, per ricordare un suo concorrente, il pilota olandese Dilano van't Hoff, morto a 18 anni sabato 1 luglio sul circuito di Spa-Francorchamps in Belgio, colpito violentemente in pista dalla vettura dell'irlandese Adam Fitzgerald. Il campionato non si è fermato e ha ripreso secondo calendario dal Mugello. Si è fermato, però, il team del 18enne originario di Dordrecht. In un comunicato Sander Dorsman, direttore del team Mp Motorsport, annunciava: "Continuiamo a correre per Dilano, come lui avrebbe voluto ma prima di farlo, scegliamo di stare accanto a lui, alla sua famiglia e ai suoi amici nei prossimi giorni e durante le esequie (fissate martedì prossimo nella cittadina olandese di Ridderkerk, ndr). Per questo motivo riteniamo che l'evento al Mugello di questa settimana arrivi troppo presto e come squadra abbiamo deciso di non partecipare a questo evento''.

Il minuto di silenzio verrà ripetuto anche domani per gara-2. Inoltre tutta la Formula Regional ha indossato la fascia nera al braccio in segno di lutto, le vetture hanno applicato un adesivo in ricordo e su tutte le coppe è stata applicata una targa in ricordo di Dilano. L'area paddock riservata ai team della Regional ha esposto le bandiere a mezz'asta. Infine tutti i piloti e gli addetti alle auto si sono fatti ritrarre in una foto poi inviata al team Mp Motorsport.

Al termine della gara il bolognese Andrea Kimi Antonelli ha voluto ricordare l'amico scomparso: ''Ho corso con lui fin dai tempi dei kart, ci conoscevamo molto bene ed è brutto perdere un compagno così in pista. Continuerò a correre anche per lui''.

Van't Hoff aveva iniziato la sua carriera internazionale a 11 anni sui go-kart, nel 2021 aveva chiuso il campionato di Formula 4 degli Emirati arabi in seconda posizione, staccato di un punto dall'italiano Enzo Trulli, figlio dell'ex F1 Jarno, mentre nello stesso anno aveva vinto il campionato spagnolo. Nel 2022 era approdato alla più prestigiosa Formula Regional confermato anche per l'attuale stagione.

Anche le vetture della Formula 4 hanno esibito un adesivo in sua memoria, mentre tutte le classi del weekend di gara Aci Sport al Mugello hanno anch'esse osservato un minuto raccoglimento prima di ogni briefing, e su ogni podio non sono state stappate le bottiglie di spumante.