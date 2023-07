Auto: Mugello, insoddisfatto Jorge Lorenzo è 10/o su Porsche

''E' stata una gara durissima, perché faceva un caldo tremendo, però, se non altro, siamo riusciti a terminarla''. Jorge Lorenzo, che oggi all'autodromo del Mugello ha preso parte a gara 1 del Porsche Carrera Cup Italia, il campionato tricolore della casa di Stoccarda al quale il pilota maiorchino, cinque volte campione del mondo nel Motomondiale, partecipa dallo scorso anno, non può ritenersi soddisfatto dopo essere scattato dalla nona posizione in griglia e aver tagliato il traguardo 10/o.

''Non è andata come avrei voluto perché nonostante abbia fatto la migliore partenza da quando corro in Porsche, non è stato sufficiente perché ho perso quattro posizioni - ha proseguito Lorenzo nella disamina della gara - Poi il mio ritmo non è stato abbastanza veloce e, anche se sono riuscito a recuperare qualche posizione, la verità è che mi aspettavo una prestazione migliore. Domani ci riproverò partendo sesto e con pneumatici nuovi che mi daranno quella velocità che oggi non avevo. Vediamo se la fortuna girerà dalla nostra parte''.