Al Mugello Ferrari in pole nel Gran Turismo endurance

L'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca su Ferrari 488 Gt3 hanno conquistato la pole position nella gara del Campionato italiano Gran Turismo endurance che prenderà il via domani alle 14 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze).

La coppia di piloti, attuali leader del campionato, ha battuto i diretti avversari in classifica generale, Stuart Middleton, Raul Guzman e Kevin Gilardoni su Lamborghini Huracan.

In terza posizione si è piazzata l'altra Ferrari 488 guidata da Stefano Gai, Eliseo Donno e Jules Castro. Intanto al Mugello si sono svolte anche le prime gare del weekend: nel Porsche Carrera Cup Italia, il campionato tricolore organizzato dalla casa di Stoccarda, Matteo Malucelli, scattato dalla pole position, ha vinto gara 1, mentre l'ex pilota di Motogp Jorge Lorenzo, giunto 10/o sotto la bandiera a scacchi, ha guadagnato una posizione a causa di una penalità comminata ad Aldo Festante, 7/o al traguardo; nella Formula Regional, che nel weekend sta commemorando la scomparsa di Dilano van't Hoff, deceduto nell'incidente di sabato scorso sul circuito di Spa-Francorchamps, ha vinto il leader del campionato, il 17enne norvegese Martinius Stenshorne, mentre nella Formula 4 si è imposto lo statunitense Ugo Ugochukwu. Successo anche per il francese Aurellen Comte (Cupra Leon) nel Tcr Italy. Domani alle 8.30 il via alla giornata conclusiva di gare all'autodromo del Mugello.