Ferrari: un premio per il successo nella 24 Ore di Le Mans

Reduce dalla vittoria nella 24 Ore di Le Mans, che ha riportato la Ferrari nell'olimpo delle gare endurance con la 499P condotta al successo dal trio Pier Guidi, Calado, e Giovinazzi, l'accoglienza riservata al Cavallino Rampante alla vigilia della tappa italiana del WEC, a Monza, è stata decisamente calorosa. Infatti, nella serata di giovedì 6 luglio, i piloti Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi sono saliti sul palco allestito nel centro del capoluogo brianzolo insieme ad Antonello Coletta, Ferrari global head of endurance e corse clienti, ed hanno ricevuto l'abbraccio del pubblico.

Nell'occasione, alla vigilia della 6 Ore di Monza, il sindaco Paolo Pilotto e l'assessora allo sport del comune di Monza Viviana Guidetti hanno consegnato a Coletta un riconoscimento speciale per la vittoria ottenuta dal team Ferrari - AF Corse all'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans. "Un successo storico - ha affermato Coletta - frutto del lavoro di tutta la squadra, di cui siamo orgogliosi: mai alcun costruttore era riuscito in precedenza a ottenere la vittoria al debutto nella corsa endurance più importante al mondo".