Ferrari: Fuoco analizza la sfida di Monza nel Wec

La Ferrari è pronta per affrontare la sfida di Monza, la quinta tappa del mondiale endurance, che presenta delle differenze anche a livello metereologico rispetto alla 24 Ore di Le Mans. Una questione, quella delle temperature, che andrà valutata per bene, come sottolinea, Antonio Fuoco, uno dei piloti della 499P numero 50.

Fuori dall'hospitality del team del Cavallino Rampante c'è la folla delle grandi occasioni, e si respira un clima di festa anche nella giornata in cui le squadre sono impegnate con le prove libere. "È bello vedere la gente che ti trasmette la passione e ti spinge a fare sempre meglio - spiega - e non vedo l'ora che arrivi domani quando ci darà ulteriore supporto".

Con la vittoria di Le Mans ancora negli occhi in molti chiedono se a Monza la Ferrari potrà competere allo stesso modo, per cui Fuoco ha risposto che "il team, come sempre, cercherà di dare il massimo", sottolineando, al contempo, che le piste veloci sono quelle dove al vettura del Cavallino si trova di più a suo agio.

Certo, per l'appuntamento brianzolo il balance of performance, penalizza la 499P con 5 kg di peso in più, e soprattutto, con 12 kW di potenza in meno, ma Fuoco stempera sul nascere le polemiche sull'argomento, affermando: "noi diamo il massimo con quello che abbiamo". A tre appuntamenti dal termine del campionato, compresa la gara di Monza, e con sole 18 lunghezze di distacco dalla Toyota il mondiale costruttori può diventare un obiettivo. "Sicuramente è il nostro sogno - sottolinea Fuoco - Toyota è in vantaggio, ha più esperienza di noi, ma noi cerchiamo sempre di dare il massimo".

Intanto è lui l'uomo più atteso per le qualifiche dove ha mostrato sempre grande velocità, perché - spiega - "mi trovo molto a mio agio con la macchina, e trovo una buona confidenza anche con le gomme fredde".