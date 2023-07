Musk, auto a guida autonoma di Tesla "entro fine anno"

Il gigante delle auto elettriche Tesla realizzerà veicoli completamente autonomi "entro la fine dell'anno": lo ha dichiarato il CEO Elon Musk. "Penso che siamo molto vicini al raggiungimento della piena guida autonoma senza supervisione umana", ha detto Musk durante il suo intervento in collegamento video alla cerimonia di apertura di una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai. "Questa è solo una previsione - ha detto - ma penso che raggiungeremo la piena guida autonoma di livello 4 o 5 entro la fine dell'anno", riferendosi a due dei livelli più avanzati della tecnologia di guida autonoma.

Musk ha ammesso di essersi sbagliato in passato sui tempi di evoluzione di questa tecnologia, "ma ora sento che siamo più vicini di quanto lo siamo mai stati". Il sogno del tycoon di un veicolo completamente autonomo potrebbe essere davvero vicino, anche se la tecnologia di assistenza alla guida di Tesla è sotto la lente normativa negli Stati Uniti.

La Cina è il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo e Tesla ha annunciato ad aprile la costruzione di una seconda imponente fabbrica a Shanghai.

La partecipazione alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai segna l'ultimo sforzo di Musk per mantenere stretti legami con la Cina: nel Paese i veicoli elettrici costituiscono un quarto delle vendite di auto, è il più grande mercato automobilistico del mondo, e dozzine di nuovi modelli di marchi nazionali e occidentali sono stati presentati ad aprile al primo salone dell'auto del paese da quando sono state revocate le restrizioni per il Covid.

Tesla ha registrato un calo degli utili del primo trimestre quest'anno, con la società che ha intrapreso una serie di riduzioni dei prezzi di fronte alla concorrenza di altre case automobilistiche.