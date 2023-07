I furti d'auto sono cresciuti del 18% nel 2022

Nel 2022, in base al "Dossier sui Furti di veicoli", elaborato da LoJack Italia e CalAmp, il fenomeno è cresciuto del 18% rispetto al 2021, a cui corrisponde un numero di oltre 123mila veicoli rubati. Il tasso di recupero, anche se in lieve risalita, è del 40%, e sottolinea l'importanza del tempo che trascorre tra l'episodio e la denuncia, e della tecnologia dei dispositivi a bordo del veicolo, ma evidenzia anche come sia cresciuta quella utilizzata, in alcuni casi, dai ladri. Il primato dei furti degli autoveicoli riguarda Campania e Lazio, rispettivamente con 24mila e 15mila episodi.

Segue la Puglia con 14.951 furti, per una crescita, poco edificante, del 17%.

Poi è la volta della Sicilia con 12.638 casi (+37% sull'anno precedente) e della Lombardia con 8.508 sottrazioni.

In Basilicata, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige ed Umbria, invece, i furti non raggiungono i 600 casi l'anno.

La Fiat Panda, con 11.942 sottrazioni, rimane l'auto più rubata, seguita dalla Fiat 500 (8.698), dalla Fiat Punto (5.444), dalla Lancia Ypsilon (3.918) e dalla Alfa Romeo Giulietta (1.658). La Volkswagen Golf risale al sesto posto (1.427), davanti alla Smart Fortwo Coupè (1.408), alla Renault Clio (1.388), alla Ford Fiesta (1.157) ed alla Opel Corsa (910).

Tra i SUV, i modelli più soggetti alle sottrazioni sono: Nissan Qashqai, Land Rover Evoque, Hyundai Tucson, e Toyota RAV4.

Crescono anche i furti di autofurgoni con 6.620 del 2022 rispetto ai 5.628 del 2021; in questo caso l'area più bersagliata è la Lombardia (1.229 furti), seguita dalla Puglia (1.001), dal Lazio (977), e dalla Campania (946). Nella top 5 dei più rubati il Fiat Ducato (1.083) è davanti al Fiat Doblò (581), al Ford Transit (265), all'Iveco Daily (182), ed al Mercedes Sprinter (164).

Anche i furti di moto e scooter sono in aumento, visto che nel 2022 hanno toccato quota 31.138, con un +17% rispetto al 2021.

La Campania guida la graduatoria delle regioni più a rischio con ben 7mila furti ed un tasso di recupero fermo al 25% (3 su 4 non vengono trovati), seguita a distanza dalla Sicilia (5.559 casi), dal Lazio (5.210) e dalla Lombardia (4.141).

Infine, anche i mezzi pesanti seguono l'andamento generale dei furti, ma con una crescita inferiore a quella degli altri veicoli, che si attesta ad un +10%.