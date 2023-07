"Free park", a Roma il giustiziere della sosta vietata

La scritta "Free Park" impressa con la vernice nera su alcune auto in sosta vietata. E' quanto sta succedendo negli ultimi giorni nel quartiere Tuscolano a Roma, dove è ormai aperta la caccia al giustiziere delle vetture in sosta selvaggia. La notizia è stata riportata da Repubblica. Le foto delle "opere" hanno fatto ben presto il giro del web e dei social, scatenando ilarità e preoccupazione dei romani.

C'è chi lo chiama l'"eroe di Porta Furba" e chi invece il "vendicatore con lo spray", altri ancora il "giustiziere urbano", sta di fatto che al Tuscolano ormai i proprietari delle auto ci pensano due volte prima di darsi al cosiddetto "parcheggio creativo". Per il momento la scritta sembra essere comparsa solo su due auto, le cui portiere portano la "firma" "Free Park".