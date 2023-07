F1: Cadillac, 'lavoriamo duro per entrare dal 2025'

Dopo aver annunciato di aver stretto una partnership con la scuderia Andretti per entrare nel mondo della F1, ora la Cadillac aspetta entro il prossimo 15 luglio una risposta dall'ente 'Formula One Group' che gestisce la massima categoria dell'automobilismo sportivo.

Intervistato dalla Nbc, Eric Warren, direttore esecutivo del settore competizioni di General Motors (gruppo a cui appartiene il marchio Cadillac), ha spiegato che spera "di avere una risposta positiva entro metà mese. Abbiamo parlato con 'Formula One Group' e in questo momento c'è un processo formale in corso e noi lasciamo che accada. Non sarà facile, ma noi contiamo di entrare a partire dalla stagione 2025 e stiamo lavorando duro con Michael Andretti per disegnare, e preparare, le vetture in tempo per quella scadenza. Non vogliamo perdere tempo". "Abbiamo risposto a tutti le domande che la Fia ci ha fatto - ha concluso Warren - e spero che prendano una decisione a breve. Quanto a noi, stiamo facendo del nostro meglio e onestamente, dal punto di vista degli affari e della crescita della F1, credo che la presenza della Cadillac sia quasi naturale".