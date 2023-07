Alfa Romeo ha organizzato a Shanghai un evento all'insegna dell'eccellenza del Made in Italy alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia, Massimo Ambrosetti, della Console Generale Tiziana D'Angelo e del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato.

Dopo l'apertura, lo scorso gennaio, del flagship store di Shanghai, il primo in Cina, Alfa Romeo ha voluto annunciare il suo piano decennale per la Cina presentando in anteprima i nuovi modelli di 'Giulia' e 'Stelvio'.