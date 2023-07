Wec: è tutto pronto per la 6 Ore di Monza

Nel prossimo weekend, dal 7 al 9 luglio, presso l'autodromo nazionale di Monza, andrà in scena la 6 ore che rappresenta l'appuntamento del Wec dopo la 24 Ore di Le Mans.

Tra le hypercar la Ferrari è sempre più vicina alla Toyota, che guida la classifica generale con 18 punti di vantaggio, mentre in classe LMP2 sono solo quattro i punti che separano il Team WRT dai recenti vincitori di Le Mans, Inter Europol Competition.

In LMGTE Am, invece, Corvette Racing si presenta saldamente in testa alla classifica con 133 punti maturati grazie a tre vittorie ed un secondo posto. Sul tracciato brianzolo, inoltre, avverrà il debutto della Porsche 963 numero 99 della Proton Competition, affidata a Gianmaria Bruni, due volte campione del mondo in LMGTE Pro; il pilota romano correrà in equipaggio con Neel Jani ed Harry Tincknell.

In tutto, trentasei vetture affronteranno i 5.793 chilometri della pista di Monza, dove le hypercar possono raggiungere i 318 km all'ora, cambiando marcia 36 volte ad ogni tornata, e quasi il 60% del giro viene percorso con l'acceleratore completamente aperto.

Tutti gli appassionati potranno seguire tutte le attività tramite l'app ufficiale di FIA WEC, e vedere la gara in diretta TV su Sky Sport Action in Italia, Eurosport 2 in Europa, e MotorTrend negli Stati Uniti, mentre le FP3 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di FIA WEC.

Le operazioni in pista partiranno da venerdì 7 luglio con le FP1 dalle 11:30 alle 13:00.

Si proseguirà con le FP2 dalle 16:40 alle 18:10, mentre sabato 8 luglio sarà la volta delle FP3 dalle 10:45 alle 11:45, e delle qualifiche alle 14:40.

La gara scatterà domenica 9 luglio alle ore 12:30.